Dopo 4 anni a Livorno, Vantaggiato dice no al Pisa: “Mai in nerazzurro”

La rivalità tra il Livorno e il Pisa, città toscane, è nota da tempo. Daniele Vantaggiato, ha indossato per 4 anni la casacca amaranto ma non proseguirà la sua carriera col club livornese come ha recentemente affermato a Itasportpress.it l’agente Tateo. Con un post sul proprio profilo Facebook, l’attaccante brindisino smentisce categoricamente le voci circolate negli ultimi giorni di un suo possibile passaggio al Pisa:”Non so cosa succede a Livorno ma vorrei solo chiarire un punto: non andrei mai a Pisa perchè comunque per 4 anni ho scelto Livorno e non potrei mai tradire nè me stesso nè voi!!”