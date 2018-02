Nota U. S. Lecce, Itasportpress precisa

Apprendiamo dal sito dell’U.S. Lecce, una comunicazione che riguarda Itasportpress in merito ad un articolo pubblicato in data 8 febbraio 2018. Precisando che come sempre arricchiamo le notizie con note professionali e ulteriori informazioni, aggiungiamo che da parte nostra non c’era nessuna insinuazione o malizia nei confronti dello storico club pugliese, né tantomeno nei confronti dell’onesta e del rigore morale del Sig. Mauro Meluso, direttore sportivo da tanti anni nel mondo del calcio.