Serie C, i risultati dei playoff: eliminato il Monza di Berlusconi, avanza l’Imolese

Oltre al Catania, che ha replicato il risultato dell’andata (1-1) con il Potenza e che dunque accede alle semifinali playoff per il miglior piazzamento ottenuto durante la regular season, in Serie C avanzano anche Imolese, Arezzo, Pisa e FeralpiSalò. Eliminate, rispettivamente, il Monza di Berlusconi e Galliani, la Viterbese Castrense, l’Arezzo e il Catanzaro. Sicuramente una sorpresa l’uscita di scienza dei brianzoli di mister Brocchi, perché l’obiettivo dichiarato era quello di essere promossi in Serie B il prima possibile. L’unico modo per farlo era attraverso i playoff, ma nonostante l’1-3 dell’andata ribaltato con un altro 3-1, l’Imolese si è qualificata alle semifinali per essersi posizionata meglio durante il campionato.

Ecco tutti i risultati del 1° turno nazionale:

Andata (19 maggio)

Carrarese-Pisa 2-2

Arezzo-Viterbese 3-0

Monza-Imolese 1-3

Potenza-Catania 1-1

Feralpisalò-Catanzaro 1-0

Ritorno (22 maggio)

Catanzaro-FERALPISALO’ 2-2

CATANIA-Potenza 1-1

IMOLESE-Monza 1-3

PISA-Carrarese 2-1

Viterbese-AREZZO 0-2