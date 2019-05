Atalanta, Gasperini: “Giocare a Reggio crea un po’ di disagio. Gara decisiva per l’Europa League”

Domani, sabato 11 maggio, che partita fra Atalanta e Genoa: due squadre ancora a caccia di punti pesantissimi per raggiungere i rispettivi obiettivi. La Dea per mettere al sicuro il quarto posto, i rossoblù per agguantare la salvezza. Abbiamo letto le parole di Prandelli, ecco la conferenza di Gian Piero Gasperini: “Partita fondamentale per entrambe, all’andata finimmo in 9 e gli animi furono accesi. Dobbiamo stare attenti, cercheranno punti a tutti i costi, noi cercheremo di pensare a noi stessi e al nostro, di obiettivo. Vincere domani significherebbe mettere una seria ipoteca sul campionato, ne siamo consapevoli. Sicuramente sarà decisiva per l’Europa League. Giocare a Reggio Emilia? Crea inevitabilmente un po’ di disagio. Della finale di Coppa Italia nel parleremo da domenica, ora siamo concentrati sul Genoa”.

FORMAZIONE – Gasperini ha parlato un po’ anche dello stato di salute dei suoi: “Manca solamente Toloi, gli altri sono tutti a disposizione. Anche Barrow è recuperato e convocato. Gomez squalificato? Assenza pesante, sta giocando su alti livelli. Oltre a essere un giocatore straordinario, è di grande importanza per il gruppo. Ha carisma. L’altra volta eravamo senza Ilicic, ora tocca al Papu. In un campionato può accadere”.

IL “SUO” GENOA – Gasp si è soffermato anche sulla situazione della sua ex squadra: “Difficile parlarne, la seguo sempre. Mi spiace sia in difficoltà, la piazza è fantastica e nei miei confronti ci sono sempre stati attestati di stima. Dopo tanti anni ricordo molte cose belle, oggi il momento è un po’ così e purtroppo può capitare”.