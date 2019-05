Atalanta, Gasperini pronto al rinnovo fino al 2022

Solo domani, mercoledì 29 maggio, arriverà l’ufficialità, ma secondo Sky Sport è tutto fatto per la permanenza all’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini. Dopo l’incontro odierno, intercettato dai media, il presidente Antonio Percassi aveva detto “Sono ottimista”, e difatti sembra che sia solo da porre la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022 per il tecnico di Grugliasco, artefice della cavalcata storica in Champions League da parte dei bergamaschi. Naturalmente ci sarà un adeguamento dell’ingaggio. Domani come detto ci sarà un altro, definitivo, summit fra il presidente nerazzurro e l’allenatore della Dea. Se tutto venisse confermato, la Roma dovrà cercare qualcun altro per il dopo-Ranieri. E anche tutte le altre che avevano pensato di affidare la propria panchina a Gasperini.