Genoa, Preziosi accusa: “Il sistema è malato. Arbitro in malafede. Mi vengono tanti pensieri…”

Intervenuto a Radio Anch’Io Sport, in onda sulle frequenze di Radio 1, Enrico Preziosi presidente del Genoa ha commentato quanto accaduto contro la Roma all’indomani del match dell’Olimpico. Dopo le sue dichiarazioni a caldo, il numero uno del Grifone ha confermato quanto detto e soprattutto ha rincarato la dose attaccando apertamente l’arbitro e il sistema del mondo del calcio con accuse piuttosto pesanti.

POLEMICA – “La Var non è un problema, ma va utilizzata bene. Se è nata per aiutare deve essere usata. Il sistema è malato, è un sistema sbagliato. Mi vengono tanti pensieri. Una gara che potevamo anche vincere e invece abbiamo perso. L’arbitro si è rifiutato di utilizzare il Var e mi deve spiegare il perché. Non mi interessano le percentuali mi interessa cosa accade in campo”. “Bisogna normalizzare la Var. Il capitano avrebbe diritto di richiedere una verifica e l’arbitro dovrebbe avere il dovere di controllare. Se hanno impiegato 4 minuti per vedere un fuorigioco di un millimetro, perché non ha fatto lo stesso per quel fallo su Pandev. A me sembra che la Roma sia stata favorita di proposito per evitare contestazioni e problemi. Tutto questo a danno del Genoa. Dopo errori del genere l’arbitro non dovrebbe più arbitrare. Sono pagati profumatamente. Il suo non è un errore, si è rifiutato di consultare il Var. Secondo me è in malafede”.

MERCATO – “Piatek e Kouamé via a gennaio? Dico tranquillamente che nessuno dei due andrà via. Abbiamo già parlato con Prandelli e interverremo sul mercato dove c’è bisogno. Questo lo dico per tranquillizzare i tifosi genoani. Faremo qualcosa per rinforzare la rosa”.