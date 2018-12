Genoa, Preziosi furioso: “Var arma impropria. Dovevano far vincere la Roma…”

E’ un Enrico Preziosi decisamente arrabbiato quello che parla dopo la sconfitta subito dal suo Genoa all’Olimpico ad opera della Roma. Un 3-2 finale, frutto di tante decisioni, anche arbitrali. Come riporta Il Secolo XIX, il patron del Grifone non ci sta e fa sentire la sua voce.

Grida allo scandalo il numero uno rossoblù, che non si dà pace dopo almeno due episodio decisivi che hanno penalizzato la squadra di Cesare Prandelli. Reclama per un fuorigioco, e il conseguente gol annullato, ma soprattutto per un rigore non concesso allo scadere per un evidente fallo di Florenzi su Pandev.

COSI’ NON VA – “La missione è compiuta, il Var è arma impropria nella mani di Di Bello. Vergogna!”. Così Enrico Preziosi ha commentato quanto accaduto nella serata dell’Olimpico. E in particolare sugli episodi specialmente la clamorosa spinta subita da Pandev in area di rigore e il gol annullato per un fuorigioco millimetrico a seguito di un’azione che è andata avanti per molti secondi prima della rete: “Hanno impiegato un sacco di tempo per andare a cercare un mezzo piede più avanti, 5 minuti prima del gol. E invece qui non sono nemmeno andati a vedere. Ripeto, missione compiuta. Evitata la contestazione, tutti contenti”.

Sulla stella linea d’onda anche il ds Perinetti: “Siamo una società rispettosa, che però si ritrova ogni volta penalizzata”, ha detto al termine del match.