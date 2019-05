Milan, Gattuso: “Ringraziamo Donnarumma per oggi, adesso non ci resta che…”

Soddisfatto mister Gennaro Gattuso dopo la vittoria per 2-0 del suo Milan contro il Frosinone che tiene viva la speranza Champions League per i rossoneri: “Partita difficile, il Frosinone ha fatto il suo dovere e noi abbiamo avuto un po’ di paura. Ringraziamo Donnarumma per il grande intervento sul rigore di Ciano e siamo riusciti a trovare i gol della vittoria. Non ci resta che sperare in un risultato positivo della Juventus stasera contro l’Atalanta. In questi mesi si sono fatte tante chiacchiere, già dalla tournée estiva si parlava della mia impossibilità di allenare il Milan. La squadra ha fatto davvero bene ed è merito dei ragazzi, poi la gente giudica. Qualcosa non ha funzionato quando in 7 partite abbiamo racimolato 5 punti, ma comunque siamo ancora lì e abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Penso di essere bravino e che ovviamente devo migliorare”.