Sampdoria, Giampaolo ha risolto il contratto. Ormai è fatta per il passaggio al Milan

In un’unica giornata si sta componendo ufficialmente il Milan della prossima stagione, dopo tante voci e critiche che hanno dominato nelle scorse settimane. Dopo infatti le ufficialità di Boban come Chief Football Officer e di Maldini come direttore tecnico, sta per arrivare l’annuncio di Marco Giampaolo come nuovo allenatore. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore abruzzese ha appena firmato la rescissione del contratto con la Sampdoria, per cui sarà libero di accettare nelle prossime ore la irrinunciabile proposta rossonera. Dalla Lega Pro con la Cremonese al Milan in soli 4 anni: Giampaolo è pronto all’occasione della vita, meritata per il grande lavoro operato sia ad Empoli che con la Sampdoria in queste ultime annate.