Sampdoria, Romei: “Vorremmo tenere Giampaolo, ma a fine anno…”

Sampdoria sconfitta in casa dall’Empoli e altri dubbi sul futuro del tecnico Marco Giampaolo. L’allenatore, che già in precedenza aveva messo in dubbio la sua permanenza a Genova nella prossima stagione, ha confermato anche oggi, dopo la sfida delle 15,00, che occorrerà parlare con la società al termine del campionato.

Ad intervenire sull’argomento, è stato il vice-presidente del club, Antonio Romei che ha parlato a Sky Sport: “Con mister Giampaolo non ci sono problemi, gode della stima mia e della società. Noi lo vorremmo tenere, perché con lui abbiamo fatto tre anni davvero intensi. A fine campionato ci vediamo e vedremo cosa si deciderà. Giampaolo ha ancora un anno di contratto e noi abbiamo sposato le sue idee. C’è un rapporto che va al di là della questione tecnica. Abbiamo le idee abbastanza chiare sul futuro”.