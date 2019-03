Serie A, decisa la nuova data del derby di Genova: si giocherà di sabato

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti lo aveva annunciato proprio ieri (“Ho parlato con Micciché, presidente della Lega Serie A, e sposteremo la data del derby di Genova”): è stata spostata la stracittadina Sampdoria-Genoa. Come si apprende da fonti vicine alla Federcalcio, la partita non si giocherà più lunedì 15 aprile in notturna bensì sabato 13 aprile alle ore 18. Le polemiche erano sorte da entrambe le tifoserie, che ritenevano ingiusto fissare la gara nel posticipo del lunedì. Era stato deciso così poiché nella mattinata di domenica 14, a Genova, si disputerà la tradizionale Mezza Maratona.