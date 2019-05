Spal, Mattioli: “Semplici? Voler aspettare è una moda. Se arriva una big…”

Nonostante le ultime indiscrezioni sul rinnovato accordo tra le parti, il futuro di Leonardo Semplici alla Spal resta in dubbio. Lo confermano le parole del presidente del club ferrarese Walter Mattioli.

Come riporta Estense.com, infatti, il patron ha lasciato intendere che tutto è ancora da decidere: “Semplici? Secondo me vorrà riflettere su alcune cose personali, abbiamo già parlato di ritiri e collaboratori. Per me quella di voler aspettare è più una moda. Poi credo sia ovvio che se arrivasse una società importante ci sarebbe poco da dire. Vagnati? In questi mesi abbiamo avuto più richieste per i nostri dirigenti, vuol dire che il gruppo funziona. Il direttore tra poco firmerà il nuovo contratto: aveva un anno di contratto prima della scadenza, ora ne avrà tre”.