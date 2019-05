Balata: “Sentenza Palermo sistema le cose. Oggi date dei playout…”

Torna a parlare il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata all’indomani della sentenza della Corte Federale che ha inflitto al Palermo 20 punti di penalizzazione nel campionato cadetto cancellando, in questo modo, la retrocessione in Serie C del club rosanero.

“Ci sono state delle decisioni del Tar del Lazio, del collegio di garanzia e ieri della corte federale. Oggi vedremo cosa dirà la federazione, ma mi sembra che responsabilmente le regole e le leggi vadano seguite”, ha detto Balata al suo arrivo nella sede della Figc per il consiglio federale. “Anche dopo la soluzione di ieri mi sembra che non ci siano più problematiche giuridiche di scorrimento e scivolamento della classifica che avevano creato una riflessione. Ieri con la sentenza della corte federale tutto è venuto meno”. E sui playout: “Le date dei playout? Le decideremo in giornata e il presidente ci illustrerà il percorso che lui ha seguito. Spero che tutto si risolverà serenamente così potremo andare a vedere queste partite”.