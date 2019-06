Ufficiale – Ascoli, interrotto il rapporto con mister Vivarini. In arrivo Paolo Zanetti

È ufficialmente terminata l’avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina dell’Ascoli. Nei giorni scorsi sembrava ci fossero i margini per continuare il rapporto, ma nel pomeriggio il comunicato del club marchigiano che sancisce la rottura definitiva con il tecnico ex Latina ed Empoli dopo una sola stagione, nella quale in Serie B è stata conquistata la salvezza (inizio turbolento, meglio l’andamento soprattutto dopo il mercato di gennaio). L’Ascoli ha già scelto il sostituto: è in arrivo Paolo Zanetti, nello scorso campionato in Serie C alla guida del Sudtirol Alto Adige. L’ex centrocampista 36enne ha già firmato un contratto biennale e si attende solo l’ufficialità da parte del club. Vivarini era finito anche in orbita Palermo in caso di partenza di Delio Rossi.