Amore nel metaverso: le relazioni virtuali possono sostituire quelle reali?

In realtà, oggi vogliamo parlare dei metaversi, delle loro caratteristiche e delle prospettive di un tale formato di comunicazione. Promettiamo che sarà interessante.

Cos'è il metaverso e come funziona

L’argomento “metaversi” è stato toccato la prima volta nel 2021. Prima da Mark Zuckerberg, poi da rappresentanti di Microsoft ed Epic Games e poco dopo, anche il servizio di appuntamenti Tinder si è unito. Per questo motivo, oggi non c’è un’idea chiara diffusa tra la popolazione sui metaversi. I contemporanei ordinari spesso non capiscono correttamente cosa sia il metaverso e quali opportunità offre.

Molti paragonano i metaversi a Internet e ai giochi online, ma questo, nonostante alcune similitudini, non è del tutto corretto. L'ideologo del metaverso contemporaneo Matthew Ball cita diverse caratteristiche uniche chiave del metaverso:

1. Il metaverso esiste indefinitamente. Non ha alcun completamento, non può essere messo in pausa o ripristinato.

2. Il metaverso opera in modalità tempo reale e non dipende da fattori esterni.

3. Non c'è limite al numero di utenti nel metaverso. Una persona può connettersi in qualsiasi momento, trascorrere del tempo ed uscire in qualsiasi momento allo stesso modo.

4. Il metaverso deve avere una propria economia funzionante e una propria moneta. Attualmente, l'opzione più probabile sembra essere l'uso delle criptovalute, ma questo potrebbe cambiare in futuro.

5. Elementi, risorse e contenuti nei metaversi devono essere facilmente trasferibili tra universi digitali. Immagina di poter trasferire un' auto da Grand Theft Auto a Need For Speed in pochi clic. Questo è il modo in cui dovrebbero funzionare i metaversi.

Oltre a ciò, secondo Matthew Bell, i metaversi dovrebbero essere riempiti con tutti i tipi di contenuti ed esperienze generati dagli utenti stessi: individui, gruppi o intere imprese nello spazio virtuale.

Cioè, in una visione idealizzata, il metaverso è un mondo a se stante che vive una propria vita secondo le proprie regole. Non ha confini tradizionali, quindi, apre possibilità completamente nuove per quanto riguarda la comunicazione. Forse arriveremo presto a un momento in cui milioni di persone si incontreranno e inizieranno relazioni nei metaversi.

Incontri virtuali odierni: vantaggi e svantaggi

Forse il vantaggio principale degli appuntamenti VR è la novità. Il nuovo formato di appuntamenti oggi è di grande interesse per la comunità di Internet. Tuttavia, questo accade per tutto ciò che è nuovo.

I metaversi hanno molti altri importanti vantaggi:

1. Un formato utile per la comunicazione online, che allo stesso tempo ricorda molto la comunicazione dal vivo.

2. Numerose opportunità non solo per appuntamenti e intrattenimento, ma anche per guadagnare denaro.

3. Sviluppo e miglioramento continuo di questo formato e una significativa espansione delle funzionalità nel prossimo futuro.

In generale, i metaversi possono cambiare in modo significativo i principi stessi della comunicazione umana. Tuttavia, siamo sinceri, non possiamo stabilire quando i metaversi inizieranno a funzionare a pieno regime. Ad oggi, sono ancora agli esordi pur essendo particolarmente popolari ed è molto improbabile che nei prossimi anni la situazione cambi radicalmente.

Eppure, anche usato nella sua totalità, questo formato ha anche molti svantaggi:

1. I metaversi possono creare dipendenza, forse anche di più dei videogiochi o dei social network.

2. Non saprai mai chi c'è dietro l'avatar nel metaverso.

3. La comunicazione qui non potrà ancora sostituire un incontro di persona.

Al momento, lo sviluppo dei metaversi è ostacolato principalmente dall'alto costo della tecnologia. Stiamo parlando non solo di tecnologie di sviluppo, ma anche di apparecchiature per l'utente: i caschi VR. Un casco per realtà virtuale di alta qualità costa più di mille dollari e non tutti sono pronti a spendere questo importo per un dispositivo di nicchia. Esistono modelli più economici, ma sono molto meno tecnologicamente avanzati e la qualità dell'immagine in essi contenuta è significativamente inferiore.

Tutto ciò significa che anche quando i metaversi verranno lanciati a pieno regime, non tutte le persone potranno permettersi di usarli. Fino a quando le tecnologie non diventeranno accessibili come, ad esempio, Internet mobile, non si può parlare di un utilizzo di massa, non almeno nei prossimi 5 anni di sicuro.

Perché gli appuntamenti online classici e la roulette chat rimarranno diffusi per molto tempo

Oltre a quanto detto finora, vale la pena aggiungere qualcos'altro di importante: la difficoltà di prevedere la popolarità di un particolare servizio online. Ricorda l'app Clubhouse, che all'improvviso è diventata molto conosciuta in tutto il mondo, e dopo solo un paio di mesi tutti se ne sono dimenticati. Ricordi l'ultima volta che ne hai sentito parlare? Esatto, è difficile da ricordare in questo momento.

Il punto è che lo stesso può accadere con i metaversi. All'inizio, tutti arriveranno in massa negli spazi virtuali, ma dopo un po' semplicemente si annoieranno di questo formato e torneranno a piattaforme online più familiari: siti/applicazioni di incontri e roulette di chat.

A proposito, oggi la roulette della chat video rimane uno dei principali formati di incontri sul Web e tra le piattaforme più popolari possiamo citare le seguenti:

• Chatroulette — la prima roulette video chat della storia che è stata operativa dal 2009 ad oggi. Sebbene non sia il sito più popolare oggi, ha ancora un ampio numero di utenti.

• CooMeet — una roulette chat con un filtro di genere originale. Il sistema può connettere uomini solo con donne, il che consente di risparmiare molto tempo. Inoltre, c'è un traduttore di messaggi integrato per una maggiore comodità.

• Ome.TV — una roulette video chat semplice e minimalista con funzionalità di base. Sono inoltre presenti un filtro di genere e un traduttore di messaggi. Tuttavia, il filtro di genere qui non funziona così accuratamente come in CooMeet.

• Bazoocam — una chatroulette piuttosto famosa che, tra le altre cose, ha mini-giochi online per condividere il tempo con altri utenti.

• Azar — una combinazione di una video chat roulette casuale e un servizio di messaggistica funzionale per coloro che vogliono comunicare più comodamente con nuove persone. Tuttavia, per alcuni utenti, questa funzionalità potrebbe sembrare ridondante.

Naturalmente, tali roulette di chat video, così come le applicazioni di appuntamenti, non possono essere paragonate ai metaversi. Questo è un formato diverso, più classico e familiare ai nostri contemporanei e questo è il suo principale vantaggio. È molto più facile e conveniente per l'utente medio di Internet avviare una normale chat roulette o un'app di appuntamenti piuttosto che comprendere tutte le complessità del metaverso, NFT, criptovalute e tutto ciò che è in qualche modo correlato a questo argomento.

Pertanto, possiamo dire con sicurezza che gli appuntamenti online classici non andranno sicuramente da nessuna parte nel prossimo futuro e che i metaversi devono lavorare sodo per sostituire i diffusi formati di incontri online.

Riassumiamo

Indubbiamente, i metaversi nel prossimo futuro possono cambiare i principi stessi della comunicazione umana e, molto probabilmente, è quello che accadrà. Tuttavia, questo richiede tempo e il miglioramento delle tecnologie esistenti, poiché, allo stato attuale c’è la necessità che vengano sviluppate ulteriormente. Anche l'alto costo dei dispositivi VR limita la rapida ascesa di questo formato di comunicazione.

Pertanto, se stai cercando nuove conoscenze in questo momento e non sei pronto ad aspettare la diffusione completa dei metaversi, ti consigliamo di utilizzare i classici formati di appuntamenti: applicazioni di incontri e roulette di chat video, è molto più economico e più accessibile in tutti i sensi. In più, le possibilità che una conoscenza vada a buon fine qui sono ancora molto alte. Divertiti!