Saudi Pro League, i conti non tornano: più campioni, meno spettatori

A un tale sforzo economico non sta per corrispondendo la risposta che ci si poteva aspettare dagli spettatori.

Ricordato che solo quattro club, Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Nassr e Al-Ittihad, hanno potuto contare in sede di mercato sul denaro messo a disposizione dal fondo PIF , e che questi quattro club sono gli unici ad avere quest’anno una media di spettatori superiore alle 10.000 persone, stupisce non poco la statistica che riguarda l’Al-Ittihad. La squadra di Benzema, Kanté e Fabinho è quella con la media-spettatori più alta, pari a 29.044 per partita, ma il dato è curiosamente in ribasso rispetto ai 40.453 della passata stagione.

Non particolarmente apprezzabile, o comunque non in linea con gli sforzi economici profusi, neppure l’aumento dell’Al-Nassr di Ronaldo, passato da una media di 17.638 spettatori per partita a quella di 20.615. L’Abha è invece la squadra con la media più bassa, di appena 1.988 spettatori per partita.