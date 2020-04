Auguri di Buona Pasqua 2020 da Itasportpress

Cari lettori, che ci seguite ogni giorno e che ci sostenete: dalla Redazione di Itasportpress.it, l’augurio di una felice Pasqua, nella speranza di avervi sempre vicino e di poter crescere insieme, attraverso un’informazione puntuale e corretta.

Mi raccomando uova, cioccolato, un buon arrosto ripieno e tante verdure di stagione: pochi semplici ingredienti per il pranzo pasquale perfetto. Non è infatti necessario portare in tavola l’agnello per presentare ai familiari un menu di Pasqua tradizionale!