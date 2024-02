Dal basket al calcio passando per la nazionale giovanile, la favola di Jacopo Sardo

Palla a spicchi e pallone da calcio sono state da sempre le sue due passioni sportive, coltivate con la stessa intensità fin da piccolo. Fattosi notare come miglior cecchino del campionato di Eccellenza di basket con numeri importanti in ogni partita, Jacopo è stato quindi convocato dalla Nazionale italiana under 18 nel ruolo di ala piccola, per poi passare nel gennaio 2022 alla serie A2 a soli 16 anni.

Ma Jacopo non dimentica il pallone. A dispetto dei successi con la casacca azzurra da basket, a settembre 2022 esordisce nel mondo del calcio con la maglia dell'Ostiamare in serie D, e neanche un paio di mesi dopo raggiunge un altro importante traguardo: esordisce per la squadra giovanile della Lazio under 19 durante una partita di Coppa Italia Primavera. Jacopo si è già fatto notare e le richieste per lui sono davvero tante: sceglie la maglia biancoceleste (nonostante i primi passi in giallorosso) per poter restare a casa vicino al fratello gemello, La sua favola calcistica è già iniziata.

Segnalato a Maurizio Sarri, è stato da lui convocato in Prima squadra per la Supercoppa italiana e ha anche esordito in Youth League. Il centrocampo è ora il suo regno, anche se il potenziale ed talento realizzativo non tardano a venir fuori: su 15 partite Jacopo ha già segnato 5 reti nel campionato Primavera 1. Dotato di un’ottima tecnica a cui abbina notevoli capacità motorie, come la corsa nello stretto e l’abilità nel gioco aereo, il giovane centrocampista sfoggia anche grande capacità d’inserimento ed è spesso in grado di rendersi pericoloso quando transita nell’area avversaria.

