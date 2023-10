Festival dello Sport, iniziata la 6a edizione. Subito ciclismo con Saronni e Balmanion

Si è aperta oggi al Trento la sesta edizione del Festival dello Sport. tanti gli ospiti di questa kermesse organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Questa mattina spazio al ciclismo. Nomi che hanno fatto la storia del ciclismo, ripercorsa oggi nelle generazioni di Balmamion e Saronni. Tempi in cui gli sportivi correvano per passione ma avevano un altro lavoro, come Balmamion, operaio alla Fiat che prese aspettativa per poter correre e attese la prima vittoria al Giro per lasciare l’azienda. O come Saronni, tecnico per la Olivetti che si allenava qualche ora in settimana per gentile concessione di un titolare appassionato.