Festival dello Sport, tutti i campioni presenti a Trento dal 12 al 15 ottobre

Svelate questa mattina in conferenza stampa alcune delle novità della sesta edizione del Festival dello Sport organizzato a Trento dal 12 al 15 ottobre da Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. È stato il giorno della presentazione del palinsesto, e i nomi sono clamorosi. "La Grande Bellezza" è un titolo ambizioso del Festival, ma lo sport è anche questo, bellezza - sottolinea Gianni Valenti, vicedirettore della Gazzetta -. Per questo dalla cerimonia d’apertura, giovedì alle 18, avremo Roberto Baggio, che rappresenta ciò che di bello il pallone ci ha regalato. E poi abbiamo invitato Schevchenko, Ronaldinho, Papin, Rummenigge. E poi Zlatan Ibrahimovic, il ritorno di Antonio Conte, il duetto Veltroni-Prandelli, Pirlo, Inzaghi, Barzagli e Marchisio, Iker Casillas. Inoltre il dibattito sulla sostenibilità e sugli stadi con Cairo, Iervolino, Scaroni, Carnevali. Ma poi aspettatevi qualche altro nome".

STELLE Tanti i campioni dello Sport che saranno presenti nella tre giorni trentina. A livello internazionale ci sarà Andre Iguodala (Nba), Boris Becker, Fogarty, Marc Girardelli, Jacques Villeneuve, e David Coultard con Stefano Domenicali, più altri. Tornerà l’avvocato Luca Cordero di Montezemolo e poi Franco Uncini e la Ferrari che ha vinto a Le Mans. Sarà esposta anche l’Audi che entrerà in Formula 1, con il prototipo. Nell’atletica ormai abbiamo una grande tradizione, con Mike Powell primatista del mondo del lungo, il volto della staffetta azzurra Filippo Tortu, Larissa Iapichino con il papà Gianni. Ma non finisce qui: l’ostacolista Kevin Young e Mutaz Barshim, che sarà uno dei due protagonisti della cerimonia di chiusura. Tornerà dal Sudafrica Marcello Fiasconaro. Negli sport invernali ecco Sofia Goggia, che rappresenta l’arte di vincere. E poi Federica Brignone con l’attore Giorgio Pasotti. Non manca un evento sui giovani in prospettiva Milano Cortina 2026, con Carolina Kostner come madrina. Ed ecco la pallavolo con Silla ed Egonu, il tennis con Flavia Pennetta e Francesca Schiavone. Il settore paralimpico avrà Caironi, Contrafatto e Sabatini, poi Barlaam, Amodeo e altri per il nuoto. Il ciclismo vedrà la presentazione del Giro d’Italia, con tanti campioni che avranno anche talk show: Ganna, Sagan, Pogacar, Nibali, Saronni.