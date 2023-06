Jammin’ Jars – Una slot casino online Cluster Pays con frutti dolci e bacche

Jammin' Jars ha 6 rulli e 3 righe. Prima di iniziare il gioco, è necessario inserire l'importo che si desidera scommettere. L'importo minimo che si può scegliere è di 0,20 dollari, mentre il limite massimo è di 100 dollari. In Jammin' Jars non ci sono le classiche linee di pagamento, ma una griglia 8×8. Si vince quando si ottiene un gruppo vincente. I simboli possono essere legati tra loro in orizzontale o in verticale. Jammin' Jars è una coloratissima slot casino online con musica da discoteca e barattoli di marmellata. Sembra di essere su una pista da ballo colorata al neon e dal soffitto piovono frutti di ogni tipo.

La RTP della slot è del 96,70%. Questa percentuale indica quanto il gioco ripaga per ogni centesimo scommesso. La RTP è sempre indicata dai casinò come percentuale ed è unica per ogni gioco. La percentuale è calcolata da una terza parte indipendente che ha testato la slot del casino online e ha raggiunto una conclusione sulle probabilità di vincita. Più alta è la percentuale, maggiori sono le possibilità di vincere il rimborso. Esiste anche un'idea sbagliata comune riguardo alla RTP. Molti credono che se la RTP è alta, le possibilità di vincere molto denaro sono anche maggiori. Questo può essere vero per alcuni giochi, ma non per altri. L'RTP indica solo le probabilità di vincita della scommessa, ma non dice nulla sull'entità della vincita. Esiste un altro valore per questa questione, la volatilità. Con un RTP di quasi il 97%, il gioco si colloca in effetti un po' al di sopra della media. Nel gioco base, avete la possibilità di vincere un massimo di 20.000 volte la vostra puntata. Per quanto riguarda la volatilità, Jammin' Jars è classificato come un gioco di casino online a media volatilità. Ciò significa che il gioco distribuisce vincite medie a un tasso relativamente uniforme.