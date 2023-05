Migliorare l’alimentazione con gli integratori per palestra

I consigli per una corretta integrazione

Redazione ITASportPress

Quando si pratica tanta attività sportiva svolgono un ruolo determinante gli integratori per palestra, prodotti che favoriscono la perdita di peso e l'aumento della massa muscolare.

Inoltre, questa integrazione consente anche di migliorare le performance e di raggiungere con più semplicità di obiettivi.

Tra i principali, ovvero quelli che ogni sportivo dovrebbe inserire nella propria alimentazione, ci sono gli Omega 3 e la vitamina D. Queste ultime, infatti, sono sostanze difficili da integrare con la sola alimentazione quotidiana ed è per tale motivo che arrivano in soccorso gli integratori.

Prima di assumerli, però, è fondamentale conoscere le loro caratteristiche e la loro funzione, così da assicurarsi di effettuare un'integrazione consapevole dei nutrienti che possono aiutare ad aumentare la forza fisica e il benessere quotidiano.

Oltre a quelli già citati, determinante è l'integrazione di minerali, proteine, amminoacidi e creatina. Quest'ultima è utile per la crescita dell'energia e della forza fisica e il nostro corpo la richiede ogni qual volta gli chiediamo uno sforzo muscolare maggiore.

In questo articolo daremo alcuni consigli sul come rendere più equilibrata e completa l’alimentazione con la corretta assunzione di integratori per palestra.

Quali integratori fanno bene e come assumerli al meglio

Se il tuo obiettivo è ottenere performance più elevate durante l'attività sportiva o aumentare la tua massa muscolare, è importante che tu conosca i benefici di alcuni integratori specifici per lo sport.

Naturalmente, ti ricordiamo che è fondamentale scegliere prodotti affidabili e di alta qualità, come gli integratori per palestra su optigura, sito internet di un’azienda che si occupa di fitness e nutrizione sportiva.

Tra i prodotti che più apportano benefici ai muscoli puoi scegliere la creatina, le proteine in polvere, gli amminoacidi essenziali, gli Omega 3 e la beta alanina. Grazie a questi integratori, infatti, potrai ottenere netti miglioramenti nella crescita della massa muscolare, maggiore forza e prestazioni più elevate.

L'integrazione di potassio e magnesio, invece, è ideale se desideri ridurre l'insorgenza di crampi e di acido lattico. Come avviene per ogni tipo di integrazione, anche per quella sportiva non bisogna esagerare ed è consigliabile equilibrare la loro assunzione all'interno della normale alimentazione.

Per prima cosa, quindi, consulta uno specialista che ti sappia indicare quali sono i prodotti più adatti allo sport che pratichi e a eventuali tue carenze. Assumere gli integratori nel modo e nel momento giusto della giornata è fondamentale, così che tu possa introdurre nell'organismo tutti quei nutrienti che non riesci a immettere con la normale alimentazione.

Quali integratori sono consigliati prima di svolgere una sessione di allenamento

Uno dei momenti più importanti in cui avvalerti dell'aiuto degli integratori è prima di svolgere una sessione di allenamento in palestra. Infatti, esistono dei prodotti specifici che ti aiutano a preparare il tuo corpo alla prestazione fisica che dovrai sostenere.

Uno dei più utili è l'arginina, integratore studiato per garantire maggiore forza durante l'attività sportiva. La beta alanina, invece, è fondamentale per migliorare il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno. Queste caratteristiche ti consentono di avere un miglior rendimento a livello muscolare e accrescono anche la resistenza durante lo sforzo fisico.

Prima di un allenamento puoi utilizzare integratori di origine naturale che hanno al loro interno un alto contenuto di caffeina e taurina, elementi che ti permettono di ridurre il senso di fatica, aiutandoti a svolgere sessioni molto più lunghe e intense.

Uno degli integratori che non possiamo non citare è la creatina, ideale come supporto per diminuire la sensazione di affaticamento muscolare e per la crescita della forza, ideale da utilizzare in abbinamento con la vitamina B6.

La creatina è naturalmente presente in tantissimi alimenti che assumiamo quotidianamente. Nonostante ciò, va integrata per un motivo specifico: si tratta di una delle vitamine che fanno parte del gruppo delle idrosolubili, ovvero quelle che il nostro organismo non riesce a immagazzinare. Ecco perché devi avvalerti di integratori specifici che ti consentano di accrescere il suo livello nell'organismo.

Infine, rappresentano uno dei migliori e più noti pre-workout le proteine in polvere, perfette per garantirti il giusto apporto di questo nutriente, difficile da integrare con la sola alimentazione e fondamentale per la crescita muscolare.

I consigli per una corretta integrazione

I momenti migliori per utilizzare gli integratori sono, fondamentalmente, quattro: la mattina a colazione, prima e dopo l'allenamento, la sera prima di andare a letto. Importante è seguire le dosi consigliate dal produttore, evitando di affidarti a soluzioni fai da te. Bisogna tener conto anche delle tue caratteristiche fisiche, il tipo di attività che svolgi e la frequenza.

Infine, è importante consultare un medico specializzato in alimentazione, soprattutto nel caso in cui si soffra di particolari patologie. Gli effetti degli integratori, infatti, possono cambiare da un soggetto all'altro, per questo motivo occorre utilizzarli con consapevolezza seguendo sempre un'alimentazione corretta ed equilibrata, e allenarsi con costanza. Soltanto in questo modo questi prodotti consentiranno di ottenere risultati positivi.