A Liegi uno straordinario Evenepoel arriva da solo al traguardo

Il campione del mondo su strada Remco Evenepoel ha vinto l’edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi. Gara durissima anche per il freddo e un clima umido che ha sfiancato i corridori lungo i 258 km con partenza e arrivo a Liegi e 11 cote da superare. Il 23enne belga della Soudal-Quick Step si è imposto per distacco, dopo una azione solitaria di circa 30 km, facendo così il bis del 2022. Alle spalle di Evenepoel, il resto del podio si è giocato in uno sprint a tre: secondo posto a 1'10" per Tom Pidcock (Gb, Ineos-Grenadiers), terzo Santiago Buitrago (Col, Bahrain-Victorious), poi l'irlandese Healy (Ef). Evenepoel ora farà rotta sul Giro d'Italia, che scatta sabato 6 maggio da Fossacesia Marina, in Abruzzo: sarà il favorito per la maglia rosa di Roma di domenica 28 maggio.