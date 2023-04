Milan, tanti calciatori ammoniti: il regolamento per la semifinale

Il Milan va in semifinale di Champions League dopo il pareggio sul campo del Napoli. Per i rossoneri è un ritorno dopo 16 anni. Grande gioia dei tifosi rossoneri che adesso si stanno chiedendo cosa prevede il regolamento visto che ci sono molti calciatori ammoniti. In tale senso le norme sono abbastanza chiare in vista della semifinale visto che dopo i quarti si azzerano le ammonizioni e si riparte senza diffidati. Si può adesso saltare la finale ma solo se si viene espulsi e anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per l'ultimo atto della Champions League.