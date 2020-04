Morte Franco Lauro, il commovente ricordo dei protagonisti della gloriosa Priolo Trogylos

Franco Lauro è stato un pilastro di Rai Sport, un giornalista che amava il suo lavoro ma soprattutto una gran brava persona. La sua morte, avvenuta oggi per un improvviso malore mentre si trovava a casa, ha scosso tutto l’ambiente del giornalismo sportivo ma anche chi in questi anni di lunga attività professionale alla Rai, prima nel basket, che ha avuto in lui un cantore ricco di entusiasmo, e poi nel calcio, lo ha conosciuto. A Priolo Gargallo, Franco Lauro era di casa visto che ha seguito per la Rai le gesta della gloriosa Trogylos, quintetto femminile capace di portare lo scudetto del basket in Sicilia. In redazione ci è pervenuta una lettera firmata da ex allenatore, atlete e dirigenti della società di Priolo, i quali hanno voluto ricordare così Lauro.

Si, dopo il pallone, era quella pesante palla arancione a spicchi che accendeva la tua passione di uomo di sport… anche noi piccoli comuni sportivi del basket femminile di Priolo abbiamo condiviso con te tanti momenti emozionanti… le tue telecronache?…. partecipate, vissute, affettuose, di un affetto sincero votato sia allo sport che all’atleta che in questo sport ci lascia il cuore. Non ci sembra vero adesso dover apprendere che te ne sei andato così, da solo, in silenzio, presto, sì, troppo presto, e in tempi poi così difficili, in cui anche un semplice malore che non venga dal coronavirus diventa una strana rarità. Anche solo dire che resterai nei nostri cuori ci suona prematuro, triste, ma sconvolgentemente vero … ciao Franco, generoso, brillante, discreto cantore di sport.

Santino Coppa Susanna Bonfiglio Paolo Giuliano Irene Galeano e tutta la Trogylos Basket Priolo