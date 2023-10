F1, GP Usa: Leclerc in pole, Verstappen beffato dai track limits

Sul circuito di Austin il monegasco conquista il miglior tempo in qualifica, complice la cancellazione del crono dell'olandese, che partirà sesto, per superamento dei limiti della pista. Secondo Norris davanti a Hamilton. Quarto Sainz

Il monegasco aveva in realtà chiuso al secondo posto, ma Max Verstappen si è visto cancellare il tempo, migliore per 5 millesimi rispetto all’ '1'34"723 di Leclerc, per l’infrazione ai track limits avvenuta in curva 19. L’olandese partirà quindi solo dalla sesta posizione con il tempo di 1'35"081, quello dell’ultimo giro cronometrato completato dal pilota della Red Bull. A completare la prima fila sarà la McLaren di Lando Norris.