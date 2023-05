Giro d’Italia, sul Bondone cambia tutto: tappa ad Almeida maglia rosa a Thomas

Tappa dura oggi al Giro d'Italia sulle salite del Monte Bondone in Trentino. A tagliare il traguardo per primo è stato Joao Almeida che ha battuto in volata a due Geraint Thomas che però conquista la maglia rosa. L’arrivo della 16a tappa sul Monte Bondone (195 km) incorona il nuovo leader della corsa. A meno di 5 km dall’arrivo lo sloveno Roglic non riesce a tenere il ritmo di Almeida e Thomas che se ne vanno verso l’arrivo. Sul traguardo Roglic arriva insieme a Dunbar con 25" di ritardo mentre il francese Armirail - partito in maglia rosa - chiude a 4'24". In classifica Thomas guida con 18" su Almeida, 29" su Roglic e 4° Caruso a 2'50".