Giro d’Italia, vince Baitrago sulle Tre Cime di Lavaredo. Thomas sempre in rosa

L'ultimo tappone del Giro d'Italia edizione numero 106, - prima della cronometro con salita sul Monte Lussari di domani - ha visto il successo sulle Tre Cime di Lavaredo del colombiano Santiago Buitrago. Il ciclista della Bahrain è al secondo successo in carriera al Giro d'Italia e sul traguardo ha preceduto di 53 secondi Derek Gee. Per la classifica generale Roglic con uno scatto nel finale guadagna qualche secondo prezioso sulla maglia rosa Thomas. Almeida più staccato, Caruso torna 4° in classifica.