Mondiali ciclismo, fantastico Ganna trionfa nell’inseguimento

Semplicemente supersonico. A Glasgow Filippo Ganna che ha vinto l'oro nell'inseguimento individuale in 4'01"976 battendo in finale il britannico Daniel Bigham (4'02"030) dopo una rimonta pazzesca visto che era in ritardo di 2”184 all’ultimo chilometro, e ha poi vinto per 0”054! È il sesto oro vinto dal piemontese dopo quelli del 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022. Ganna si era qualificato alla finale per l'oro col miglior tempo (4'01''344).