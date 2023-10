MotoGP, GP Australia: trionfa Zarco, Bagnaia è secondo e allunga su Martin

Emozioni a raffica a Phillip Island, nel GP d'Australia anticipato a sabato mattina: primo successo in carriera per il francese, che approfitta della scivolata di Martin all'ultimo giro. Bagnaia secondo vola a +27 nel Mondiale

Al 120° tentativo in MotoGP, infatti, escluse le Sprint, è arrivata la sospirata prima vittoria nella classe regina per Johann Zarco. Il pilota francese classe ’90 della Ducati Pramac corre in MotoGP dal 2017, ma non era ancora riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Un vero sortilegio, spezzato in modo a dir poco rocambolesco, se è vero che fino all’ultimo giro il leader della corsa era Jorge Martin, compagno di squadra di Zarco.