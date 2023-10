MotoGP, qualifiche GP Thailandia: Martin in pole, Bagnaia insegue. Bene Marini

Solo sesto Bagnaia, staccato di 0.240 da Martin. Prima del campione del mondo in carica in seconda fila c’è l'altra Ducati VR46, quella di Marco Bezzecchi e la Ktm di un sempre più regolare Brad Binder.

Terza fila per i fratelli Marquez, futuri compagni di squadra nel 2024 nel team Gresini: Alex è 7° davanti a Marc. Completano la top ten Maverick Viñales con la seconda Aprilia e la Yamaha di Fabio Quartararo. Deludono due dei protagonisti in Australia: Johann Zarco, reduce dal primo successo in carriera in MotoGP, è solo 11°, Fabio Di Giannantonio, terzo a Phillip Island, scatterà dalla 13a posizione in griglia.