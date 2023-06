Vole Pecco Bagnaia in Germania. Il Ducatista primo in qualifica al Sachsenring.

Pecco Bagnaia c'è! Non è una novità ma anche in Germania, al Sachsenring, il campione del mondo della MotoGP in Ducati è stato il più veloce in qualifica mettendosi davanti a tutti ed in particolare Marini e Miller, secondo e terzo in griglia.