F1 GP Austria, Sprint e gara: orario e dove vederlo in tv e streaming

Weekend importante in Austria con la Sprint Race al sabato e la gara alla domenica. Tutte le info per seguire la corsa della F1.

La Formula Uno fa tappa in Austria dove sabato e domenica, dopo le qualifiche andate in scena al venerdì, si correranno la Sprint Race e la gara, al sabato e alla domenica. Dopo aver visto Verstappen volare in qualifica con le Ferrari alle sue spalle, è tempo di fare sul serio e di giocarsi i punti a disposizione. Scopriamo gli orari e dove vedere l'F1 GP Austria per quanto riguarda questo weekend.