Cannibale Max Verstappen che continua a dominare le gare di Formula 1 portando a 42 le vittorie in carriera. Il campione del mondo in carica ha vinto anche in Austria mettendo tutti dietro. L'olandese allunga ancora nel Mondiale, ma la Ferrari c'è: Leclerc chiude 2°, sul podio anche l'altra Red Bull di Perez. Quarto Sainz, uno dei tanti piloti penalizzati di 5'' per i track limits. Ritiro per Hulkenberg. Il Mondiale torna la prossima settimana a Silverstone.