F1 GP Belgio, Sprint e gara: orario e dove vederlo in tv

Si corre sulla pista di Spa-Francorchamps per il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 questo weekend. Grandi emozioni in Belgio per la classe regina dei motori. Caccia grossa sempre a Max Verstappen che sembra ancora una volta nettamente favorito nonostante le 5 posizioni di penalità in griglia di partenza. Toccherà ai rivali rispondere e provare a prendersi la scena. In particolare grandi aspettative per le Ferrari con Leclerc e Sainz apparsi in palla.