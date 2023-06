F1 GP Canada: sotto la pioggia la 25a pole di Verstappen. Flop Ferrari

Tanta pioggia in Canada ma anche con la pista bagnata la pole è di Max Verstappen. Venticinquesima pole per l’olandese della Red Bull, perfetto anche sulla pista bagnata di Montreal. In prima fila la sorprendente Haas di Hulkenberg, poi Alonso e Hamilton. Delude la Ferrari, che aveva lanciato segnali incoraggianti: Leclerc eliminato nel Q2 come Perez, Sainz non va oltre l’ottavo posto (per lui un incidente nelle terze libere) ed è investigato per possibile impeding. Crlos rischia tre posizioni in griglia. Domani GP live alle 20 su Sky Sport F1, in 4K e in streaming su NOW.