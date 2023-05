Scivola indietro di tre posti in griglia di partenza il ferrarista Charles Leclerc che dopo le qualifiche del GP di Montecarlo aveva terminato in terza posizione a 106 millesimi dalla pole di Max Verstappen. Il monegasco della Ferrari ha infatti ostacolato in modo evidente Lando Norris nel corso della Q3 ed è stato penalizzato di tre posti in griglia dai commissari di gara.