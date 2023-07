F1 Gp Silverstone: come sempre vince Verstappen. Ferrari altro flop

Per Hamilton arrivato terzo dietro Verstappen e Norris quattordicesimo podio in Gran Bretagna

Vittoria di Max Verstappen a Silverstone e per il campione del Mondo è la 43a in carriera e l'ottava stagione. Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 è stato come al solito dominato dal pilota olandese che aveva vinto anche nella scorsa stagione. La sua Red Bull è arrivata davanti a Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes). Quarto Piastri con una straordinaria McLaren. Giornata complicata per la Ferrari, con Leclerc 9° e Sainz 10°. Il ritmo di questa pista non favoriva le Rosse che sono finite nelle retrovie. Ferrari adesso quarta nella classifica costruttori. Ritiro per Ocon, Gasly e Magnussen. Il Mondiale torna tra due settimane a Budapest.