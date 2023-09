Seconda pole position consecutiva del ferrarista Carlos Sainz che a Singapore ha fatto il miglior tempo nelle qualifiche. Settima volta in questo GP di Singapore con una Ferrari davanti. Secondo posto in griglia di Russell e terzo Leclerc. Clamorosa eliminazione di Verstappen nel Q3, pauroso incidente per Stroll (illeso) nel Q1. La gara in diretta domenica alle 14.