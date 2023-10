La stagione di F1 sta per concludersi e come al solito chi vince è solo Max Verstappen. Ad Austin l'olandese conquista la vittoria numero 50 in F1. Il campione del mondo della Red Bull ha battuto la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Carlos Sainz junior, quinto Sergio Perez e solo sesto Charles Leclerc, cui non è bastato partire dalla pole position.