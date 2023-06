F1: in attesa del Gran Premio d’Italia, il calendario estivo

Il vero grande evento per i tifosi italiani è senza dubbio la 94esima edizione del Gran Premio d’Italia, e già le biglietterie online sono operative nella vendita dei biglietti per assistere dal vivo alla corsa. I ticket “weekend” sono già in vendita a 215 euro, mentre i biglietti “tribuna” variano di prezzo, a seconda del settore: si va da 499 euro per T21-e Orange e si arriva a 899 euro per la T6 Alta Velocità C. Non mancano pacchetti viaggio, transfer incluso, per tre giorni e sconti sugli hotel convenzionati, ma anche l’opzione “Tenda Glamour” e i Ticket Vip.

Promozioni e bonus sono anche al centro dell’offerta dei bookmakers con Formula 1 in palinsesto, visto che la classifica dei piloti in lizza per il titolo, così come quella dei costruttori, riscuote una certa attenzione da parte dei tifosi, più o meno avvezzi a giocare le schedine online. Le quote e i pronostici vedono comunque tra i protagonisti indiscussi Max Verstappen, dato a 1.35 come vincente del GP d’Austria, seguito sulle lavagne da Sergio Perez, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc e George Russell, rispettivamente con quote di 8, 10, 10, 20 e 25 punti. Maggiore lo stacco per Carlos Sainz (40) e Lance Stroll (200), che apre una lunga lista di vincitori non probabili, almeno secondo gli attuali pronostici. Senza dubbio Verstappen, che ha eguagliato il record di Senna con le sue 41 gare vinte, è il super favorito per le gare estive, che tornano finalmente in Europa dopo la lunga parentesi del Nord America.

Se per il pubblico italiano di appassionati di F1 sarà più facile partecipare al maxi-evento di Monza, i GP europei molti li seguiranno in TV. A partire proprio da quello austriaco di Spielberg, che sarà visibile in esclusiva su Sky, così come del resto tutte le gare della stagione 2023. Le qualifiche e le prove del fine settimana si potranno vedere esclusivamente su Sky Sport F1, al canale 207 del satellite, mentre Sky Sport 1 trasmetterà la sola gara. Per chi non possiede un abbonamento alla Tv satellitare, non c’è possibilità di guardare le dirette in chiaro sui canali Rai, ma si potranno comunque seguire le varie gare in differita, le qualifiche e qualche sfida domenicale in diretta su TV8, probabilmente proprio quella dall’autodromo Nazionale di Monza.

In presenza o dalla TV, il GP italiano sarà un evento da non perdere: in occasione dei saldi estivi, tra l’altro, anche i merchandising ufficiali di piloti e scuderie sono presi d’assalto dai fan: dal cappellino con visiera di Verstappen, brandizzato Puma, a 35 euro, fino al borsone “Monza Circuit” a 25 euro, passando per le polo da donna rosso Ferrari e per le t-shirt Kappa e Castore, come anche per l’esclusivo gilet, per le classiche bandiere. Non mancano i capi d’abbigliamento vintage, in ricordo delle vecchie edizioni dei GP, che comunque testimoniano una certa passione, radicata in Italia, per questo sport.