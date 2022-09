F1, Ricciardo con un casco in omaggio al GP Monza e a Valentino Rossi

Tutto è pronto in Formula Uno per il Gran Premio d'Italia a Monza . Sarà spettacolo sul tracciato ma anche fuori dove i piloti si daranno battaglia anche in quanto a fantasie cromatiche tra vetture e casco.

In particolare è Daniel Ricciardo ad aver mostrato su Instagram la novità del weekend. Per l'australiano ecco un casco speciale che userà appunto per correre il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Il pilota della McLaren si è ispirato al casco usato da Valentino Rossi al Mugello nel 2008 per soggetto (a bocca aperta), lettering e colori anche se la scritta sul retro diventa "The honey badger" (tasso del miele).