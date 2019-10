MotoGP GP Thailandia, pole position di Quartararo. Vinales 2°, Marquez 3°. Dovizioso e Rossi lontani

Potrebbe essere la gara che assegna il titolo di campione del mondo a Marc Marquez. Dopo la caduta nelle prove, lo spagnolo è in prima fila ma la pole position è di Fabio Quartararo. Nel GP di Thailandia, sul circuito di Buriram, è ancora il rookie a stupire e prendersi la prima fila con la sua Yahama. In seconda posizione Vinales mentre lo spagnolo della Honda è terzo. Non bene Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, rispettivamente settimo e nono.

La griglia con i primi dieci vede dunque Quartararo davanti a Vinales e Marquez, poi Morbidelli, Petrucci, Miller, Dovizioso, Mir, Rossi e Rins. Da segnalare le cadute di Quartararo e Marc Marquez nell’ultimo tentativo. Per i piloti nessun problema. Domani la gara si annuncia molto vivace con diverse moto con un ottimo passo gara.