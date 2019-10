MotoGP GP Thailandia streaming e diretta tv, dove vedere la gara live e in differita

Tutto è pronto per la 15^ tappa del Motomondiale. Sul circuito del Buriram è di in scena il GP Thailandia. Nelle qualifiche è stato show di Quartararo davanti a Vinales e Marquez. Ma sarà proprio lo spagnolo il protagonista della gara. Infatti, il pilota della Honda facendo 2 punti in più di Andrea Dovizioso, settimo alla partenza, si aggiudicherà il titolo di campione del mondo 2019.

MotoGP GP Thailandia, streaming e diretta tv – Con l’inizio del tour asiatico tutte le gare saranno in orari piuttosto inediti. Per quanto riguarda la MotoGP, infatti, il GP Thailandia verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD, a partire dalle ore 9,00. Il warm-up, invece, è previsto per le 4,30-6,00.

Sarà possibile seguire il GP Thailandia solo su Sky, oppure in differita su TV8 a partire dalle 13,15 con lo studio MotoGP live. Come di consueto su Sky Sport MotoGP, al termine di ogni sessione, andranno in onda approfondimenti e interviste nel corso dei programmi come Paddock Live. Come detto, la gara scatterà domenica mattina alle ore 09:00 con telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini. Il GP di Thailandia sarà visibile anche in diretta streaming su Sky GO e Now TV, solo per gli abbonati anche attraverso i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Ecco gli orari di domenica 6 ottobre 2019:

Sky Sport MotoGP HD 04:40-05:00 Warm-up alle 09:00 Gara. Su TV8 in differita alle 13:15 – Studio Moto – GP Live e alle 15:00 – Studio Moto – GP Live. In streaming su Sky GO e NowTv gli orari sono quelli della diretta televisiva.