MotoGP, in Francia vola Bagnaia che beffa Marquez e fa sua la pole position

A Le Mans la pole position è di Pecco Bagnaia . Nel weekend di Francia della MotoGP , alza la voce il campione del mondo in carica che in sella alla sua Ducati si prende la prima piazza davanti a ttuti con un guizzo nel finale.

Pecco ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Marc Marquez. Terzo un ottimo Marini a completare la prima fila in griglia. Poi Miller e Martin. Problemi per Vinales, scivolata per Aleix Espargaró. In terza fila ci sono Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Johann Zarco, quindi, in quarta, Brad Binder, proprio Aleix Espargarò e Augusto Fernandez.