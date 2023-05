MotoGP, Marquez torna in pista: a Le Mans ci sarà

Buone notizie per la Honda e per Marquez: lo spagnolo torna in pista nel weekend francese. Correrà a Le Mans dopo l'infortunio.

Ci sono buone notizie per Marc Marquez e la Honda. Il pilota spagnolo della MotoGP torna finalmente in pista. La scuderia ha ufficializzato il rientro per questo fine settimana in Francia del campione, dopo la caduta nella gara inaugurale di Portimao e l'operazione per la frattura del primo metacarpo della mano destra.