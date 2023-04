MotoGP, Marquez out anche a Jerez: “Troppo rischioso”

Non ci sono buone notizie per il pilota spagnolo Marc Marzquez, out anche a Jerez.

Non arrivano buone notizie in MotoGP per Marc Marquez, operato alla mano destra quattro settimane fa dopo l'incidente di Portimao. In una nota, la Honda ha fatto sapere che lo spagnolo salterà anche il Gran Premio di Spagna, in programma questo fine settimana a Jerez, quarto round del campionato del Motomondiale.