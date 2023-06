MotoGP Mugello: orario qualifiche, sprint e gara. Dove vederlo in tv

Il programma sarà fitto: l'orario d'inizio delle qualifiche è fissato per le ore 10:50 con Q1 e Q2 rispettivamente da 15 minuti ciascuna. Le Qualifiche del GP d'Italia determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race del pomeriggio e della gara di domenica. Tutte le sessioni si potranno seguire in diretta TV sia su Sky sui canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno che in chiaro gratis su TV8.