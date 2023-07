Pallanuoto, quinta edizione “Memorial Maugeri”: ha vinto il ricordo e la solidarietà

La chiave di volta per entrare nel mondo di Mauro Maugeri è tutta nei tanti messaggi lasciati in una bacheca e fotografa alla perfezione la giornata vissuta ad Aci Castello, nel quinto memorial in onore dell'ex c.t. del Setterosa scomparso prematuramente. Al torneo di pallanuoto che si è svolto domenica scorsa nelle splendide acque del centro rivierasco, in Provincia di Catania hanno partecipato quattro formazioni e in mattinata si sono disputate le partite eliminatorie e poi nel pomeriggio la semifinale e la finale. A vincere il 5^ "Memorial Mauro Maugeri" è stata la squadra di casa. L'Aci Castello ha avuto la meglio su Pozzillo, Poseidon e Siracusa. E' stata una emozionante giornata e una occasione di incontro e solidarietà, ma anche di partecipazione.