Roma, i complimenti a Medvedev di José Mourinho

Primo trionfo "romano" del tennista Daniil Medvedev, che conquista il primo personalissimo titolo sulla rossa battendo Holger Rune. Un trionfo certamente meritato per l'atleta russo che in due set, 7-5 e 7-5, ha trovato il sorriso della vittoria. Un'impresa che fa rumore nella Capitale e non, e che va a chiamare interesse anche dei grandi esperti di altri sport. Come il calcio, come dimostrato dalla presenza di José Mourinho allenatore della Roma. Queste le dichiarazioni dello special one via social: "Domenica è andata alla grande. Le mie congratulazioni a Daniil Medvedev e grande augurio a Holger Rune". Belle parole ricambiate dall'ex tennista ed oggi allenatrice Martina Navrátilová: "Se fossi una calciatrice, giocherei solo per le tue squadre". E il portoghese risponde: "Non ci posso credere, non pensavo mi conoscesse!".